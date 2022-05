Ospedale in Fiera, altra tegola: «La struttura è senza collaudo»

BARI - Ci sono gravissime irregolarità nelle procedure di appalto dell’ospedale covid della Fiera del Levante di Bari, al punto tale che l’opera (costata alla fine oltre 25 milioni di euro) non è nemmeno collaudabile: sia perché non è stata accertata la rispondenza tra i lavori previsti dal progetto e quelli effettuati, sia perché alcuni impianti (tra cui quelli per i gas medicali) non sono stati sottoposti alle prove previste dalla legge. E quindi non avrebbero dovuto essere utilizzati.

A dirlo è la stessa Regione, con una relazione tecnica firmata a marzo dal nuovo responsabile unico del procedimento, Roberto Polieri, subentrato al collega Roberto Mercurio che - insieme all’ex dirigente della Protezione civile, Mario Lerario - è indagato dalla Procura di Bari per turbativa d’asta e abuso d’ufficio. Polieri ha smontato e posto nel nulla il verbale di collaudo tecnico-amministrativo firmato nel febbraio 2021 dagli ingegneri Rocco Mario Ianora, Pierpaolo Madaro e Giancarlo Salomone. Un verbale che rinviava a «una fase successiva, ad oggi non conclusa, la verifica contabile dell’appalto, nonostante emergessero da subito gravi discordanze sulla contabilità e lo stato di fatto».

Proprio sulla base della relazione di Polieri, sottoscritta anche dal dirigente delle Opere pubbliche, Giovanni Sca...