Ucraina, la Puglia è prima al Sud a inviare team sanitario di valutazione

BARI - La Puglia è la prima regione del Mezzogiorno a mettere a disposizione un team sanitario di valutazione, che è atterrato in tarda mattinata all’aeroporto di Rzeszow, in Polonia. Lo comunica la Regione. Il team sarà in missione sino al prossimo 21 maggio e darà il cambio al team sanitario di valutazione della Regione Lombardia. Il loro compito è quello di stabilire le priorità d’imbarco di pazienti, in particolar modo per coloro che necessitano di ospedalizzazione, che poi verranno smistati nelle varie regioni italiane. Il team pugliese partito oggi è composto dal dottor Antonio Puzzovio, medico coordinatore della Centrale Operativa Bari-Bat, il dottor Emanuele Cea, anestesista presso l’ospedale di Putignano e Nicola De Giosa, infermiere presso la Terapia intensiva del Policlinico di Bari. Nella giornata di domani è previsto l’arrivo di una paziente oncologica che sarà destinata all’ospedale di San Giovanni Rotondo. La paziente giungerà con un volo privato a Pescara e sarà presa in carico con un’ambulanza del nosocomio foggiano.