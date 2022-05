Sanità, in Puglia 121 Case comunità e 38 ospedali comunità con il Pnrr

BARI - In Puglia, attraverso i fondi del Pnrr sanità, verranno realizzate 121 Case di comunità e 38 ospedali di comunità: è quanto prevede il documento programmatico approvato dalla Giunta regionale che dà il via agli investimenti per la medicina di prossimità. Complessivamente sono a disposizione 72 milioni. «Un documento - commenta l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - che rappresenta un significativo passo in avanti nell’attuazione della strategia regionale di potenziamento della rete assistenziale territoriale e che indica dettagliatamente le linee di azione finalizzate alla riorganizzazione efficace ed efficiente delle strutture di prossimità, con investimenti mirati in particolare nelle Case e negli Ospedali di Comunità, come previsto nella Missione 6 del Pnrr Salute».