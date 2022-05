Bari, colpi di pistola a salve durante la festa di San Nicola: scoppia il panico

BARI - Qualcuno ha sparato alcuni colpi con una pistola a salve durante la festa di San Nicola a Bari: ed è scoppiato il caos. L'episodio di è verificato ieri sera, nella zona dove sono state allestite bancarelle e giostre. Per un litigio per futili motivi qualcuno avrebbe estratto una pistola a salve e avrebbe sparato in aria. Al suono degli spari si sarebbe creato un fuggi fuggi generale.

Per fortuna non ci sono stati danni o feriti Nel tardo pomeriggio - secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine - anche un altro giovane è stato fermato sempre perché trovato in possesso di una pistola a salve. Seguono dettagli.