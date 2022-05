BARI - La grande attesa è terminata, scocca l’ora del corteo storico di San Nicola dopo due edizioni annullate causa emergenza sanitaria. Città blindata, ma la grande incognita è la pioggia. Infatti, il meteo, al momento, non si annuncia essere molto clemente per tutta la giornata.

MESSAGGIO

Stasera alle 20,30 va quindi in scena l’edizione 2022 della manifestazione che mai come quest’anno, complice il particolare momento storico, con i venti di morte che giungono dal conflitto russo-ucraino, intende lanciare un messaggio universale che parte dal capoluogo pugliese per raggiungere il mondo intero. Non a caso, dell’evento culturale dal forte connotato identitario per Bari, momento culminante delle celebrazioni del Santo Patrono della città, si affida allo slogan «Bari città di San Nicola, Bari città di Pace».

TRADIZIONE

La rappresentazione scenica in onore del santo patrono torna quindi a riallacciare i fili della tradizione, di popolo e di fede, ripercorrendo i capisaldi della rievocazione storica legata al culto nicolaiano. Il corteo si caratterizzerà con la ricostruzione dei quadri tradizionali, senza rinunciare agli innesti spettacolari e mirabolanti che impreziosiscono la messa in scena, facendo del Corteo Storico di San Nicola un vero e proprio spettacolo a cielo aperto.

LO SPETTACOLO

Sono oltre settecento, tra artisti, attori e figuranti, in un cast che prevede la presenza, tra gli altri, di venti ballerini, un coro di ventiquattro elementi e otto danzatori a parete, a dare vita al grande spettacolo sotto la direzione artistica del regista Nicola Valenzano, il cui progetto artistico intende valorizzare lo speciale legame tra San Nicola, il mare e la gente di mare. Altro tema molto sentito dell’attuale edizione è il grano, l’oro del Sud, da sempre simbolo di prosperità e di benessere per la gente del Mediterraneo, popolo di contadini, commercianti e artigiani. In ogni caso, per la strade della città vecchia e non solo, andrà in onda, una rievocazione «classica» della mirabile impresa, rievocando ciò che è accaduto nel 1087. L’idea è raffigurare il più fedelmente possibile l’evento distintivo della storia di Bari, attraverso i nove quadri messi in scena nel corso dell’evento, uno dei quali, «Les Miserables», è dedicato agli ultimi della società.

NOVITA'

Non mancheranno le novità, come accaduto nelle rappresentazioni degli ultimi anni. Ad accompagnare il serpentone del corteo, ci saranno tre torri sceniche su ruote, alte cinque metri, a raffigurare le tre virtù teologali - fede, speranza e carità -, ma anche alcuni danzatori professionisti, che scenderanno dalla facciata di Palazzo di Città a ricordare il momento in cui i marinai si preparavano all’impresa. Momento finale, come da tradizione, sul sagrato della Basilica.



SOSTA E TRANSITO I divieti ricalcano il percorso del corteo storico, mentre domani le limitazioni al transito e alla sosta si estenderanno anche al lungomare Nazario Sauro e, in concomitanza dell’esibizione delle Frecce Tricolori, fino al parco Perotti. Previste anche variazioni dei percorsi dei bus urbani e degli orari delle corse dei Park & Ride cittadini, insieme ai provvedimenti relativi alle aree di sosta che saranno attivate in favore dei residenti dei quartieri interessati dai divieti.

Dunque, oggi fino a mezzanotte e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata nel centro della città a partire da piazza san Nicola, la zona del Castello Svevo e le vie principale del quadrilatero urbano. Dalle 17 alle 24 e fino a cessate esigenze è istituito il «divieto di transito» in quasi tutto il quartiere Murat.

Dunque, il centro della città sarà per lo più inaccessibile alle auto per consentire lo svolgimento degli eventi che prenderanno il via alle 20,30 di stasera con la partenza del corteo storico da piazza Federico II di Svevia.

PROGRAMMA Domani alle 4,30 del mattino c’è il lancio delle diane. Alle 6.45 partirà la processione della statua del santo in giro per la città.

Alle 10 al molo san Nicola si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano. Alle 16.30 sul lungomare Nazario Sauro, l’esibizione delle Frecce tricolori.