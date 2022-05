Festa San Nicola, parcheggio gratis per chi ha pass Ztl nel Park&ride di via Vittorio Veneto

BARI - Sosta gratuita per cinque giorni per i veicoli con pass nel Park&ride di via Vittorio Veneto per la festa di San Nicola. La decisione dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'Amtab a sostegno dei residenti per 'alleggerire' le limitazioni alla sosta legate allo svolgimento degli eventi della sagra nicolaiana: i possessori di pass Zsr D e Ztl dalle ore 20.30 di domani, giovedì 5 maggio, alle ore 8.30 del giorno 10 maggio 2022 potranno lasciare quindi i mezzi gratuitamente nel parcheggio di scambio sul lungomare Vittorio Veneto. "Nello stesso periodo - avvisano da Palazzo di Città - non sarà più valida la zonizzazione del provvedimento di ZSR, così che tutti i possessori di tagliando ZSR e ZTL potranno in tutte le aree delimitate da strisce blu senza differenza di zona, fatta eccezione per le aree contrassegnate dalla segnaletica che indica la zona a pagamento per tutti".