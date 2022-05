BARI - In tre a processo, col rito abbreviato, per la della morte del 52enne Cosimo Damiano Lamacchia, travolto e ucciso da un'auto. Due fratelli barlettani di 45 e 35 anni, sono accusati di favoreggiamento; il 33enne Dario Sarcina di omicidio stradale. Sarcina è finito in carcere un mese fa con l’accusa di aver ucciso e fatto sparire il cadavere del 24enne Michele Cilli, scomparso a Barletta nella notte fra il 15 e il 16 gennaio.

Sarcina - è l'ipotesi accusatoria della Procura di Trani - il 30 aprile 2021 avrebbe travolto e ucciso un pedone, Lamacchia, per poi caricarlo su un’altra auto con l’aiuto dei due complici, e scaricarlo in fin di vita davanti all’ingresso del pronto soccorso. Oggi nell’udienza preliminare dinanzi alla gip del Tribunale di Trani, Carmen Anna Lidia Corvino, i tre hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato. Si tornerà in aula il 27 giugno. Nel procedimento si sono costituiti parti civili la moglie e i due figli della vittima.