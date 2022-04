BARI - Molla tutto e si mette in viaggio per l'Italia in sella al suo cavallo Furia: è la storia di Cristian Moroni, ex autista, partito da Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina con la sua cavalla di 16 anni. Dopo aver girato diverse località, l'uomo approda in Puglia: da San Giovanni Rotondo, a Mattinata, passando per Foggia e Trani, l'uomo ora ha fatto tappa anche a Bari.

«Penso che l'Italia sia meravigliosa e l'accoglienza che ho ricevuto in Puglia è eccezionale. Mi piace molte l'ambiente perché qui mare e collina si incontrano».

L'esigenza è nata 4 anni fa, quando la monotonia si era impossessata della sua vita e la voglia di un viaggio on the road gli baluginava in testa da tempo. «Furia è tutto quello che ho. È la cavalla più fortunata del mondo perché non è chiusa in un box ma cammina tutti i giorni e vede posti diversi, sempre». Cristian aveva un sogno: vedere Venezia, ma pensieri come il costo della benzina, il costo del viaggio, dell'autostrada erano i principali freni della realizzazione di quel viaggio. «Grazie a Furietta - come la definisce affettuosamente - però questo sogno si sta realizzando».

«Un viaggio che rimarrà per sempre. L'Italia è una famiglia meravigliosa e le persone mi stanno regalando tanta solidarietà, non mi aspettavo sarebbe stato così bello, più di quanto immaginavo. Sono 8 mesi che viaggiamo, stiamo percorrendo il perimetro d'Italia, nel frattempo sto scrivendo un diario di bordo con i timbri di tutti i comuni».