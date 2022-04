«La Regione spreca 1 mln nell'affitto dei locali per l'ospedale in Fiera», le parole di Amati

BARI - «La Regione Puglia conduce in locazione immobili che non servono, di proprietà dell’ente Fiera del Levante, su cui stiamo realizzando lavori per 4,6 milioni finalizzati a opere che spetterebbero al proprietario e che comunque riguardano solo le facciate e non sarebbero quindi utili all’utilizzo. A ciò si aggiunga il fatto che, in base a un contratto del 2020, la Regione dovrebbe farsi carico dei servizi di manutenzione verde e vigilanza dell’intero complesso fieristico. Occorre risolvere o revocare i contratti, perché la Regione Puglia non può sprecare più di un milione». Lo dichiara il presidente della commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati, commentando l’esito dell’audizione odierna con il dirigente della Sezione demanio e patrimonio. «Abbiamo innanzitutto apprezzato - aggiunge - la serietà e la linearità della dirigente Costanza Moreo, nel descrivere la situazione e difendere gli interessi pubblici. Il quadro delle locazioni passive presenta piccole situazioni incongrue, come l’immobile in locazione di Ugento per la formazione professionale o il comodato gratuito in favore dei carabinieri forestali senza la registrazione del contratto, e notevoli aspetti problematici: su quest’ultimi spicca la rete di rapporti negoziali con l’Ente Fiera del Levate, tra canoni di locazione, lavori a scomputo, assunzione di oneri di gestione e inutilità della locazione».