Il Bif&st diventa una Fondazione, confermate date fino al 2025 a Bari

BARI - «Il Bif&st diventa una Fondazione aperta a tutte le istituzioni pubbliche e private che vorranno partecipare, diventa una istituzione della cultura pugliese come la Fondazione Petruzzelli, e come Apulia Film Commission rispetto alla quale sarà autonoma per consentire la programmazione in maniera distinta, soprattutto dei finanziamenti». Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, nella conferenza stampa di chiusura del Bif&st 2022, confermando le date fissate delle prossime tre edizioni: dal 25 marzo al 1 aprile 2023, dal 16 al 23 marzo 2024 e dal 22 al 29 marzo 2025.

«Intendiamo lasciare ai posteri una manifestazione che attualmente non appartiene alla Regione Puglia e che, nell’accordo che stabiliremo, diventerà invece l’identità stessa della cultura cinematografica pugliese, perché è vero che è una manifestazione che si svolge a Bari, ma è possibile che abbia proiezioni di fatto anche nelle altre città pugliesi».

«Il Bif&st - ha aggiunto Emiliano - è il simbolo di una resistenza della Puglia nei confronti di tante avversità, che dice ancora una volta che noi crediamo nel rapporto tra comunità, economia e cultura e consideriamo l’investimento culturale, e turistico connesso, utile al contesto generale anche dell’andamento economico».