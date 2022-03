L’ospedale in Fiera a Bari non chiude, la soluzione è attesa da Roma

BARI - L’annunciato ultimo giro di lancette ritroverà l’ospedale della Fiera del Levante lì dove l’aveva lasciato 24 ore prima. E ora si attende solo l’ordinanza che salva l’operatività della struttura, che potrebbe portare la firma del successore del generale Figliuolo. Niente smantellamento e restituzione delle aree requisite, come previsto dalla fine dello stato d’emergenza legato alla pandemia, che alla mezzanotte di oggi scade in tutta Italia. Né poteva essere altrimenti: impossibile in quattro e quattr’otto trasferire altrove la cinquantina di pazienti ricoverati nei padiglioni del quartiere fieristico trasformati in reparti di terapia intensiva e subintensiva Covid.

D’altra parte, i «tecnici» della sanità regionale hanno insistito sulla necessità di tenere in funzione il presidio. Esigenza confermata dalla relazione stilata dal Dipartimento promozione della salute e trasmessa ieri mattina al Policlinico di Bari per confermare l’ordine di mantenere operativo l’ospedale. Il virus - viene evidenziato - circola ancora. Le indicazioni di tipo epidemiologico non consentono di considerare l’emergenza alle spalle: il flusso dei ricoveri - è la previsione - si manterrà elevato per i prossimi mesi. Così, il Dipartimento diretto da Vito Montanaro ha chiesto di non sospendere l’attività della struttura. Richiesta in linea, viene evidenziato, con il decreto legge 24, in vigore da venerdì scorso, che contiene le «disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza». E che permette alle amministrazioni competenti di adottare motivate ordinanze per prorogare la funzione delle strutture nate per l’emergenza, preservandone «fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario». Senza contare, ha più volte sostenuto la Regione con il presidente Michele Emiliano e con l’assessore alla Salute Rocco Palese, che l’ospedale della Fiera può essere utilizzato anche per affrontare al meglio un’altra emergenza: quella dei profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina. Stessa ragione che rafforzerebbe la richiesta della Asl di Bari di non chiudere l’hub vaccinale lì presente. Tutte motivazioni che spingono a reiterare l’ordinanza di requisizione delle aree occupate dal presidio anti-Covid, che da domani avrebbero dovuto essere restituite al legittimo proprietario, la società Fiera del Levante.

Il presidente Emiliano, come la «Gazzetta» ha rivelato ieri, aveva scritto al governo confidando in un intervento legislativo mirato a risolvere la faccenda. E proprio da Roma può arrivare la soluzione della questione, sotto forma di un provvedimento dell'unità di crisi da ieri affidata al generale Petroni. Rimane da capire se sarà superato in questo modo pure il problema dei costi, che con la fine dell’emergenza non sono più coperti interamente dallo Stato. L’indennità per l’occupazione dei padiglioni della fiera è di 110mila euro al mese, che da domani peserebbero sul bilancio della Regione.