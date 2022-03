Anche a Bari sale la febbre dell'orologio Omega X Swatch: gente in fila da ore davanti al negozio in via Sparano

La «febbre» ha colpito persone in tutta Italia: da Napoli a Torino, da Milano a Roma, e anche davanti allo store Swatch di via Sparano a Bari si sono create lunghe code per accaparrarsi uno dei modelli speciali di orologi Omega X Swatch, disponibili da questa mattina. Non capita certo tutti i giorni di avere un orologio di un brand di lusso, in collaborazione con una delle marche più accessibili e famose, al «modico» prezzo di 260 euro: perciò molti curiosi, appassionati, collezionisti hanno atteso perfino 24 ore (c'è chi si è messo in coda ieri) per acquistare un esemplare. Molti, comunque, verranno rivenduti a prezzi maggiorati, è risaputo. Sicuramente una «febbre» che ha unito Nord e Sud, senza distinzioni.