Bari, solo un mese di proroga concesso ai lavoratori dell'Arpal

BARI - I circa 200 lavoratori somministrati dell’Arpal potranno restare in servizio sino al 24 aprile prossimo e non sino al 30 giugno come prevedeva una norma votata dal Consiglio regionale lo scorso dicembre. Lo ha chiarito il dirigente bilancio e ragioneria di Arpal, Giuseppe Pascali, durante le audizioni in II e IV commissione del Consiglio regionale pugliese. Sarà solo di 500 mila euro la somma che potrà anticipare Arpal per mantenere in essere i contratti, sufficiente a poter garantire meno di un altro mese di proroga. L'assessore al Lavoro e Formazione, Sebastiano Leo, ha ribadito che l’assessorato non ha la possibilità di mettere a disposizione ulteriori risorse per garantire copertura fino alla fine di giugno.

«Non ci sarà la proroga dei somministrati Arpal fino a giugno così come stabilito dalla legge dì bilancio approvata in Consiglio regionale a dicembre ma solo di un mese fino al 24 aprile. Per questo motivo annuncio che non parteciperò più ai lavori dì queste commissioni, ma la battaglia politica e sindacale per la tutela dei lavoratori si sposta in piazza», dichiara il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano. «Da mesi assistiamo ad un continuo scaricabarile sulle responsabilità e sulla mancanza dì risorse tra l'assessorato al Lavoro, quello al Bilancio e Arpal - ha aggiunto Mazzarano - senza addivenire ad una soluzione quando sarebbe bastato dare seguito alla proposta dì attingere le risorse necessarie dal bilancio autonomo della Regione così come da me avanzata nella prima bozza dell’emendamento alla legge dì bilancio dì dicembre».