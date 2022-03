Aziende, auto e appartamenti: sequestro beni per oltre 1mln a persone vicine ai clan di Bari e Bat

La Guardia di Finanza di Bari sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni, tra i quali appartamenti, fabbricati, fondi rustici, compendi aziendali e autovetture, del valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Nel provvedimento è stata riconosciuta l’esistenza di un concreto quadro indiziario a carico di 16 soggetti. La complessa operazione si svolge in Puglia e Veneto.

I soggetti coinvolti, residenti a Bari e nella BAT - già sottoposti a una misura di prevenzione - avrebbero omesso di comunicare operazioni attive o passive, con riflessi sul proprio patrimonio, di valore superiore al limite di legge. Tra le operazioni figurano la donazione e la cessione di immobili, di rami d’azienda, di fabbricati e di fondi rustici, nonché l’acquisto di appartamenti, fabbricati, compendi aziendali e autovetture. Le transazioni oggetto di investigazione hanno interessato anche intranei/contigui ai noti clan mafiosi Parisi, Capriati, Strisciuglio, Di Cosola, Palermiti e Mercante.

A questo punto il G.I.P. del Tribunale di Bari ha emesso un decreto di sequestro preventivo di beni per un importo di oltre 1 milione di euro. Contestualmente è in corso la perquisizione delle abitazioni degli indagati per individuare ulteriori beni da sottoporre a vincolo.