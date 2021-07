Locorotondo, sequestrati autolavaggio e discarica abusivi

Locorotondo - Sotto sequestro un autolavaggio non autorizzato e una discarica abusiva. I Finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno individuato le attività nelle campagne di Locorotondo.

Sia l'autolavaggio che la discarica non avevano alcuna autorizzazione amministrativa, con gravi danni per l'ambiente. Sotto terra, infatti, finivano le acque reflue dell'autolavaggio; i cumuli di rifiuti speciali e pericolosi (tra i quali pneumatici usati e materiali ferrosi) erano invece stoccati in un'altra parte del terreno.



Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bari per i reati specifici previsti dal Testo Unico

Ambientale e segnalato al Comune competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa per l’attività di vendita di pneumatici in assenza della autorizzazione. L'intera area è stata sequestrata, così come le attrezzature utilizzate per il lavaggio degli automezzi e per la gestione della discarica abusiva.