Europei, il sindaco di Giovinazzo cambia idea: «Niente maxi-schermo in piazza»

BARI - Il sindaco di Giovinazzo, nel Barese, Tommaso Depalma, cambia idea e annulla l’organizzazione con maxi-schermo in piazza prevista per domani sera per assistere alla finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. "Condividendo quanto deciso nel corso della riunione in Prefettura a Bari del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - scrive in un post su facebook - non sarà apposto il maxi-schermo in piazza Vittorio Emanuele II al fine di evitare assembramenti».

I colleghi di quasi tutti i Comuni dell’area metropolitana di Bari, tranne per il momento Casamassima e Triggiano, hanno scelto «la linea di prudenza», disponendo anche una incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine soprattutto nel post-partita, rivolgendo «un accorato appello alle attività commerciali che trasmetteranno la partita» perché garantiscano distanza interpersonale e uso delle mascherina e alcuni, come i sindaci di Bitonto Michele Abbaticchio, Locorotondo Antonio Bufano e Mola di Bari Giuseppe Colonna, hanno firmato ordinanze per chiudere al traffico le strade del centro dove potrebbero riversarsi i tifosi per i festeggiamenti in caso di vittoria.