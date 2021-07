Europei, arriva la stretta su Bari: vigilanza rafforzata e vietati maxi-schermo

BARI - «Servizi rafforzati di vigilanza» a Bari in vista della finale degli Europei di calcio, domenica 11 luglio, sono stati predisposti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi in Prefettura. La decisione ha l’obiettivo di contenere «l'eventuale esultanza incontrollata dei tifosi, anche in violazione delle norme Covid». Per questo il Comune di Bari ha dato direttive ai presidenti dei municipi cittadini «di vietare l'utilizzo di maxi-schermo in luogo pubblico al fine di evitare assembramenti».