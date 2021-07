Bari, la Ledi srl chiude il bilancio in pari

Bari - La Ledi srl, la società che gestisce la Gazzetta del Mezzogiorno, chiude il bilancio del 2020 in perfetta parità. Un traguardo notevolissimo se si considerano i decenni precedenti, durante i quali la Edisud e la sua controllata Mediterranea avevano chiuso i bilanci in profondo rosso determinando in pratica il fallimento delle due società e mettendo a rischio l’esistenza dello stesso giornale.

Da considerare che il rassicurante dato economico è stato ottenuto nonostante anche la profonda crisi provocata dalla lunga fase della pandemia e che si è accanita in special modo sul mondo della carta stampata sia a livello, locale che nazionale.

Il brillante risultato economico ottenuto dalla società presieduta dal dott. Franco Sebastio è merito del lavoro compiuto da tutti i dipendenti e i dirigenti oltre che dallo spirito costruttivo con cui si è operato per portare in sicurezza i conti e proseguire la prestigiosa storia della Gazzetta, testata che da 134 anni racconta la vita dei pugliesi e dei lucani.