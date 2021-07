Bari Picone, parcheggiatore abusivo occupa i posti con le sedie: la denuncia

BARI - Posti auto non a pagamento vicino la Clinica Santa Maria a Bari Picone occupati da sedie ogni giorno: a denunciarlo sono i residenti della zona che lamentano la presenza di un parcheggiatore abusivo che "occupa" i parcheggi per i suoi clienti abituali. "Questa situazione si verifica ogni giorno - spiega un residente - non se ne può più".