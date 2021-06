Bari, Ton Koopman condurrà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli con la pianista prodigio Dovgan

BARI - Mercoledì 30 giugno alle 20.00 il maestro Ton Koopman condurrà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, in un programma tutto dedicato al grande Mozart, con solista la straordinaria pianista prodigio Alexandra Dovgan. Ton Koopman è un punto di riferimento per la musica barocca nel panorama musicale mondiale e uno studioso della prassi filologica e degli strumenti antichi. Si è esibito nelle più importanti sale da concerto e nei più prestigiosi festival, avendo l’opportunità di suonare sui più raffinati e preziosi strumenti antichi esistenti in Europa. Con lui si esibirà Alexandra Dovgan, ragazza prodigio che ha iniziato gli studi di pianoforte a quattro anni e mezzo. Il suo straordinario talento, le ha permesso di entrare nella prestigiosa Scuola Centrale del Conservatorio di Mosca. È vincitrice di cinque Concorsi internazionali, tra cui il “Vladimir Krainev” a Mosca, l’Astana Piano Passion e il Concorso internazionale Televisivo per Giovani Musicisti “Nutcracker”.

I concerti, registrati al Petruzzelli con la presenza dei compositori, resteranno fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it).