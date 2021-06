G20, il Policlinico di Bari sarà hub per le emergenze

Il Policlinico di Bari sarà l'ospedale di riferimento nel «Piano operativo di emergenza" predisposto in occasione del summit dei Ministri degli esteri del G20, che vede coinvolte le città di Bari e Matera dal 28 al 30 giugno. Quindi, per le giornate del summit, al Policlinico saranno disponibili posti letto e sale operatorie nel padiglione Asclepios, su cui è presente l’eliporto, e organizzati turni suppletivi del personale. Chi accederà al pronto soccorso sarà sottoposto a screening Covid con tampone molecolare, come previsto dal protocollo di prevenzione della diffusione dell’infezione. Il 118 coordinerà la gestione operativa dei servizi di emergenza sul territorio.