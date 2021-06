G20, fra 007 e servizi segreti Bari invasa da agenti stranieri

I primi ad arrivare sono stati i russi, che hanno occupato militarmente l’Albergo delle Nazioni sul lungomare. Gli americani, però, sono più vistosi: l’Advance Team di cui fa parte anche una delegazione di funzionari del Dipartimento di Stato ha preso possesso del Nicolaus di Poggiofranco, con tanto di furgoni neri «Gmc» del Secret service arrivati direttamente da Napoli. Li hanno parcheggiati sulle strisce blu, senza mettere il grattino.

La vigilia del G20 si è aperta già domenica, con i preparativi per lo sbarco a Bari dei ministri degli esteri che prenderanno parte martedì alla riunione di Matera. Almeno 500 gli ospiti internazionali che dormiranno in città a partire da lunedì, quando è previsto il cocktail di benvenuto al Castello Svevo con Luigi Di Maio.

L’attenzione è massima dal punto di vista della sicurezza, anche per via della decisione di trasferirsi a Matera in treno. Verrà utilizzata la linea delle Fal, esattamente come accadde per la gita organizzata durante il G8 del 2019.

Stavolta, però, delle delegazioni faranno parte quasi 300 persone, ed è per questo che le Ferrovie Appulo-Lucane hanno predisposto un treno speciale con due composizioni da tre casse che partirà martedì alle 8 da Bari scalo per arrivare a Matera dopo un’ora e 10 minuti di tragitto diretto. A bordo di quel treno ci sarà anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken, che invece non dovrebbe partecipare al cocktail di lunedì sera. Per proteggere il numero tre dell’amministrazione Biden, i servizi segreti americani terranno d’occhio il treno anche dalla strada statale con i loro mezzi: il treno verrà monitorato anche dall’alto.

Le Fal, con il direttore generale Matteo Colamussi, hanno predisposto una passerella di 100 metri per 80 che consentirà di arrivare a bordo treno direttamente dal piazzale. Durante il viaggio sarà servito un caffè con pasticcini e taralli pugliesi, e sulle poltrone ci saranno copritesta personalizzati con il logo del G20.

Russi (i primi), americani e giapponesi hanno già fatto sopralluoghi a bordo treno per la sicurezza.

In città stanno operando gli uomini della Questura in collaborazione con i servizi centrali della Polizia di Stato. Il dispositivo di sicurezza, oltre che occuparsi della sorveglianza e della bonifica dei luoghi sensibili (il castello, gli alberghi, la stazione, l’aeroporto e le vie di comunicazione), deve tenere sotto controllo le eventuali forme di protesta. Alla manifestazione annunciata per lunedì pomeriggio non sarà concesso di avvicinarsi al castello.

Gli ospiti arriveranno a Bari tra domenica e lunedì, da Roma, con due voli della Guardia di Finanza. La Cina non ha confermato la partecipazione alla riunione, il che non è esattamente un dettaglio. Gli americani non hanno ancora reso noti i loro programmi di viaggio. Gli spagnoli arriveranno direttamente a Palese con un Falcon di Stato. L’albergo prescelto per le delegazioni è il Palace, in centro. Durante la permanenza a Bari è stata disposta la chiusura dello spazio aereo con un dispositivo di sorveglianza integrato cui partecipano civili e militari dell’Aeronautica ed è stata potenziata la capacità di comunicazione cellulare con ripetitori mobili. A violare la no-flight zone verrà autorizzata soltanto l’azienda che sta predisponendo lo spettacolo pirotecnico previsto lunedì sera sul lungomare.