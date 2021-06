Terlizzi, aggredì un vigile dopo la multa: commerciante ai domiciliari

Terlizzi - Scattano gli arresti domiciliari per il commerciante che a febbraio scorso ha aggredito un agente di Polizia Locale. Colpa di una multa elevata per aver parcheggiato l'auto in maniera irregolare.

L'agente in quella circostanza finì in ospedale con dieci giorni di prognosi. E ovviamente scattarono le indagini, al termine delle quali la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare, eseguita ieri da ufficiali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Polizia Locale.

Il commerciante, 52 anni, già nel 2019 si era reso protagonista di fatti analoghi sempre nei confronti di due agenti donne appartenenti alla polizia locale di Terlizzi. «È un segnale forte e chiaro: il rispetto della legalità e dell’autorità non possono mai venir meno in un contesto civile», commenta l’assessore alla Sicurezza, Nino Allegretti. «Aggredire un agente di Polizia Locale significa aggredire un pubblico ufficiale esponente delle forze dell’ordine. Chi fa ricorso alla violenza deve sapere che poi arriva il momento di fare i conti con la responsabilità dei propri comportamenti».