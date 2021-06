Carbonara, accende in strada una batteria di fuochi d'artificio: denunciato

Un uomo è stato sorpreso ieri sera in strada a Carbonara (Ba) mentre stava innescando una batteria di fuochi d'artificio.

All'arrivo degli agenti della polizia locale, che lo hanno denunciato in flagrante, ha dichiarato di festeggiare il compleanno di un familiare, ma non ha potuto evitare la denuncia ai sensi dell'art. 703 CP che punisce con l'arresto e ammenda chi abusivamente, con l'adunanza o il concorso di altre persone, accende fuochi pirotecnici sulla pubblica via. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.