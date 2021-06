Criminalità in Puglia, Stea: più controlli sulla Murgia barese

BARI - «Le notizie di cronaca nera tornano protagoniste, con la criminalità, organizzata e non, che sta pericolosamente rialzando la testa. In particolar modo è segnalata una forte ripresa delle attività malavitose nell’area dell’Alta Murgia, soprattutto ad Altamura, dove furti e rapine sono all’ordine del giorno». E’ quanto denuncia l’assessore regionale, Gianni Stea, che chiede «un impegno maggiore delle forze dell’ordine anche con il rafforzamento del personale presente e con la dotazione di ulteriori mezzi per il pattugliamento del territorio». «Nei giorni scorsi nuovi episodi di violenza criminale hanno gettato l’intera comunità di Altamura nell’angoscia», sottolinea Stea riferendosi alla rapina all’interno di un b&b nel corso Federico II, dove sono entrati in azione tre banditi. Per l’assessore regionale «diventa necessaria a questo punto una svolta decisa nel controllo della città che coinvolga tutte le Istituzioni preposte, dalle forze dell’ordine all’amministrazione comunale».