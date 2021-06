Molfetta, 19enne arrestato per spaccio

Molfetta - I carabinieri del Nor Sezione Operativa della Compagnia di Molfetta, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne molfettese.

Venerdì, il ragazzo è stato sorpreso nel cedere una dose di cocaina ad un altro molfettese in cambio di denaro di 15 euro. Immediatamente bloccati e perquisiti, il pusher è stato trovato in possesso di altri 4,4 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi occultati negli slip, mentre l’acquirente, identificato e perquisito è stato trovato in possesso della dose appena acquistata. Per questo è stato segnalato alla Prefettura di Bari quale assuntore.

Le 16 dosi di cocaina sono state sottoposte a sequestro penale, il 19enne è stato accompagnato nella sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.