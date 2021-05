Inaugurata tenda test rapidi in stazione a Bari, Decaro: «Comunità vuole ripartire anche con screening»

BARI - «Qui oggi vogliamo ringraziare la Croce Rossa, ma vogliamo anche onorare la nostra comunità unita, coesa, che ha voglia di ripartire anche attraverso una profilassi gratuita, attenta e costante». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, alla inaugurazione della tensostruttura della Croce Rossa, che sarà operativa tutta l'estate in collaborazione con la Asl di Bari nell’ambito del progetto «Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities», per i test antigenici gratuiti davanti la stazione centrale di Bari. "Non dimentichiamo - dice Decaro - che dobbiamo ancora essere attenti, dobbiamo usare tutte le cautele che ci indicano le autorità sanitarie e controllarci il più possibile se possiamo». "Ringrazio la Croce Rossa e tutte le persone che durante questa pandemia si sono messe a servizio degli altri e del Paese - aggiunge il sindaco - . In tanti, in questi mesi, abbiamo parlato di emergenze, di rischi, di paura, di malattia e di morte. Forse non abbiamo parlato abbastanza, invece, di quanto questo Paese e i suoi cittadini abbiano dato una grande prova di solidarietà, di carità, di umanità, mettendosi a disposizione degli altri con grandi gesti, come quello che oggi celebriamo della Croce Rossa, e piccoli gesti, come quelli che fanno i cittadini ogni giorno magari donando una spesa sospesa in uno dei negozi della nostra città».