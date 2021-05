Grumo Appula, birra e partita a carte: sanzionati 7 amici

Grumo Appula - Tutti insieme appassionatamente, per giocare a carte e bere birra in barba alle norme anti contagio. In sette sono stati sanzionati dai carabinieri della stazione di Toritto per violazione delle norme anti-covid.

A segnalare la festa sono stati i vicini di casa, allarmati dagli schiamazzi che provenivano dall'appartamento. E i carabinieri hanno pensato bene di mandare una pattuglia. Arrivati alla porta, lasciata incautamente accostata, i militari si sono trovati di fronte a un gruppo di 7 persone, tra i 50 e i 35 anni. Avevano organizzato una bella partita a carte con tanto di birra per ingannare il tempo, ed ovviamente erano senza mascherina nè rispettavano le dovute distanze.

Le sette persone sono state identificate, sanzionate e invitate a rientrare nelle rispettive abitazioni. Nessuna giustificazione li ha aiutati. Venerdì, quando sono stati pizzicati, si era ancora in zona arancione, ma va detto che anche adesso che la Puglia ha conquistato la fascia gialla non sono consentiti ritrovi di gruppo. Al massimo possono incontrarsi quattro persone appartenenti a nuclei familiari diversi.