A Mola un servizio gratuito di ascolto psicologico

Bari - Prende il via lunedì 26 aprile a Mola di Bari un nuovo servizio gratuito sperimentale di ascolto psicologico sul Covid, finanziato dal Comune e gestito dalla cooperativa sociale Caps. Il servizio, previsto al momento per i prossimi sei mesi, è gratuito ed è destinato ai residenti. Sarà operativo il lunedì, dalle 11 alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 18. L’attività di sostegno psicologico sarà svolta, in modalità telefonica e online, da un gruppo di psicologi che offriranno supporto qualificato e ascolto professionale, in un momento di forte impatto dell’emergenza sanitaria in corso per la pandemia da Covid 19, sulla vita personale, sociale e professionale di ciascuno. Le disposizioni, necessarie per il contenimento dei contagi, dalle attività produttive con la chiusura di diverse attività alle scuole, da tempo alle prese con la didattica a distanza e con lezioni in presenza limitate, nonché il distanziamento fisico tra le persone, stanno infatti determinando un impatto drammatico sul benessere psicologico e sulla salute mentale di ampie fasce della popolazione. Il servizio potrà essere attivato tramite il numero verde 800.7555.00, o inviando una richiesta di contatto all’indirizzo emergenzacovid@coopcaps.it.