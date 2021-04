Gravina in Puglia, auto con 5 giovani finisce in una scarpata: 3 ricoverati

Un brutto incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Gravina in Puglia (Ba): un'auto con cinque ragazzi a bordo è precipitata in una scarpata, in località Terra Santa, per cause sconosciute, e tre giovani sono ricoverati in ospedale, in gravi condizioni, come annunciato dal sindaco Alesio Valente. Sul posto le forze dell'ordine insieme all'ambulanza del 118. I giovani ricoverati si trovano all'ospedale della Murgia.