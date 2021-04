Parco Giustizia, Decaro contro Sisto: «Decida da che parte stare»

BARI - «L'onorevole Sisto ha due strade davanti a sé: lavorare per la sua comunità e per gli operatori della giustizia baresi oppure polemizzare con il sindaco. Peccato, che finisca sempre per scegliere la strada della polemica. Non capisco tra l’altro con quale scopo. Per quanto mi riguarda, io resto concentrato sull'obiettivo che dobbiamo raggiungere per la città. Lui ci faccia sapere da che parte vuole stare in questa battaglia». Lo dichiara il sindaco di Bari, Antonio Decaro, replicando al sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, con riferimento alla questione della esclusione del Parco della Giustizia di Bari dall’elenco delle grandi opere per le quali il Governo ha nominato commissari. L’onorevole Sisto aveva definito «inesatte» le dichiarazioni di Decaro il quale, ieri sera, aveva accusato il Governo di «grave disattenzione».

«Ancora una volta - dice Decaro - l’onorevole Sisto anziché schierarsi con la città per la nomina di un commissario per accelerare la realizzazione del Parco della Giustizia, usa il suo ruolo solo per attaccare il sindaco. Eppure questa volta la situazione mi sembra abbastanza chiara».