Bari, pronte a Japigia le giostrine per l'infanzia

Bari - Completa l’area giochi all’interno del giardino San Francesco, il piccolo polmone verde del quartiere Japigia. Così il Municipio 1 sta recuperando lentamente tutti gli spazi ludici ed aggregativi del territorio. «Con questo restyling abbiamo dato nuova vita a questo spazio ludico - dice il presidente del Municipio Leonetti - garantendo una maggiore sicurezza delle attrezzature esistenti e la sostituzione del vecchio gioco a molla, con uno più funzionale anche per i bimbi disabili. Nell’area ludica del giardino San Francesco, adiacenti sull’omonima scuola e parrocchia del quartiere Japigia, abbiamo sostituito completamente la pavimentazione anti trauma e aggiunto una piccola giostrina per disabili e nuovi giochi a pavimento, tra cui l'intramontabile gioco della campana. Le aree ludiche sono fondamentali, non solo per far divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di sviluppare la creatività, socializzare e trascorrere del tempo all’area aperta».