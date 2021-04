Sostegno psicologico, nasce la Bussola: uno sportello in centro commerciale a Bari

BARI - A Bari apre «La Bussola», uno spazio all’interno del centro commerciale Mongolfiera di Bari Santa Caterina che fornirà, gratuitamente per tutto il 2021, servizi di pubblica utilità: counseling psicologico per le famiglie, assistenza, orientamento lavorativo, in rete con associazioni di volontariato del territorio. Per accedere allo sportello, attivo da oggi, è possibile prenotare un appuntamento online sul sito del centro commerciale (www.labussola.mongolfierasantacaterina.it), attraverso i canali social oppure direttamente nel centro negli orari di apertura. Il servizio, attivo da oggi, offre in particolare uno sportello di ascolto psicologico per l’età evolutiva, gli adulti e le famiglie, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Puglia; assistenza a cura di Epaca-Coldiretti; orientamento lavorativo (preparazione a colloquio di selezione, creazione e revisione curriculum vitae) in partnership con Forma Mentis Agenzia per il lavoro. «La Bussola» diventerà anche un punto di incontro per il volontariato e il supporto al cittadino, grazie alla collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, con campagne di sensibilizzazione per la donazione del sangue, programmazione mensile di attività promosse da associazioni baresi che si occupano di sostegno alla povertà (raccolta fondi e beni di prima necessità), disabilità, terza età, tutela degli animali e dell’ambiente, diritti.