Covid a Bari, cimiteri aperti a Pasqua ma con il contapersone

BARI - I quattro cimiteri di Bari resteranno aperti durante le festività pasquali ma, nel rispetto delle norme Covid, con accessi contingentati, indossando mascherina e con controlli agli ingressi mediante contapersone. Nei giorni festivi (la domenica delle Palme il 28 marzo, la domenica di Pasqua il 4 aprile e il lunedì di Pasquetta il 5 aprile) saranno aperti dalle 7.30 alle 13, sabato 3 aprile dalle 7.30 alle 18. Per ciascuno dei cimiteri cittadini è previstO un numero massimo di utenti in contemporanea, calcolato in base alla dimensione delle necropoli e agli indici di affollamento. In particolare nel cimitero monumentale potranno entrare massimo 4.410 persone, in quello di Palese 480, a Ceglie 280 e a Carbonara massimo 920 persone. Il controllo degli accessi sarà affidato a volontari autorizzati dalla Polizia Locale o al personale della Multiservizi.