Dall'Abruzzo a Monopoli perseguita la ex: arrestato

I carabinieri di Monopoli (Ba) hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori E.R., 53enne originario della provincia di Teramo, incensurato. L'uomo aveva avuto una relazione con una 35enne monopolitana, che dopo aver deciso di troncare il rapporto aveva ricevuto una serie di chiamate, messaggi, minacce, insulti, tanto da rendere la vita impossibile a lei e ai suoi figli minori. Lo scorso pomeriggio lo stalker è partito dall'Abruzzo e l'ha raggiunta a casa in Puglia. Dopo aver suonato insistentemente il citofono, è stato interrotto dai carabinieri, che hanno colto lo spirito di 'vendetta' dell'uomo, ossessionato dalla rabbia nei confronti della ex. L'abruzzese è stato arrestato.