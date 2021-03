AstraZeneca, la virologa Chironna: «Approssimazione ha dato colpo di grazia a campagna vaccinale»

BARI - «Un colpo mortale alla già difficile campagna vaccinale è stato inferto da approssimazione e sottovalutazione comunicativa, anche da parte di autorità di riferimento. L’Italietta di sempre, mai leader e mai protagonista. Gregaria che subisce decisioni e che non ha nemmeno una macchina rodata per far ripartire l’ingranaggio fratturato». Lo scrive su facebook la virologa Maria Chironna, professoressa dell’Ateneo barese e responsabile del Laboratorio anti Covid del Policlinico di Bari, in merito allo stop per qualche giorno di Astrazeneca.

«La fiducia tra popolazione e autorità politiche e sanitarie è incrinata dalla vicenda AstraZeneca. La ripartenza potrà essere possibile solo grazie ai tanti peones che da sempre sono al servizio del bene collettivo. E che dovranno provare a risalire la china», aggiunge.