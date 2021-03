Bari, ospedale in Fiera: l'Asl cerca volontari

BARI - «No» all’ipotesi di chiusura della Rianimazione e della Pneumologia dell’ospedale San Paolo di Bari per trasferire i posti letto ed il personale nell’ospedale Covid in Fiera del Levante. Cgil, Cisl, Uil e Fials si sono opposti oggi, durante un incontro con la direzione dell’Asl, all’ipotesi di trasferimento dei due reparti dal San Paolo per potenziare l'ospedale in Fiera. «Una operazione di questo tipo non solo non aggiunge un posto letto all’attuale offerta dei servizi, ma impoverisce l’ospedale San Paolo mettendone a rischio l'erogazione delle prestazioni in sicurezza».

L’Asl Bari quindi, secondo quanto riferiscono i sindacati, pubblicherà un Avviso un per raccogliere le adesioni su base volontaria del personale interessato a trasferirsi in Fiera, "specificando le modalità di assegnazione del personale (comando), incentivi economici, durata dell’assegnazione, condizioni di sicurezza sul lavoro, copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, responsabilità professionale», precisano i sindacati.