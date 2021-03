Bari, parte l'ospedale in Fiera: ecco quanto è costato

Sono una decina i pazienti di Terapia intensiva che hanno trascorso la prima notte nell’ospedale «maxi-emergenze» della Fiera del Levante, attivato ieri mattina a Bari a due mesi esatti dalla fine dei lavori. Una struttura considerata strategica in coincidenza di un nuovo picco di contagi, ma che - almeno per il momento - non fa aumentare i posti letto disponibili in Puglia.

I 14 posti di Terapia intensiva previsti a regime sono infatti stati trasferiti dal padiglione Asclepios del Policlinico di Bari, da dove entro la fine della settimana arriveranno anche 28 posti letto di Intensiva respiratoria. Gli altri 60 posti letto di area medica, previsti nel piano di attivazione predisposto dal commissario Vitangelo Dattoli, dipendono dalla disponibilità del personale: e non si può escludere che il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, subentrato a Dattoli 10 giorni fa, possa rivedere il cronoprogramma.

