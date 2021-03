Bari, la sagra di San Nicola causa Covid sbarca in TV e online

BARI - Il tradizionale corteo storico di San Nicola per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza Covid, non si farà, ma la giunta comunale di Bari ha approvato la delibera che dispone, per la serata del 7 maggio, la realizzazione di uno spettacolo dedicato al racconto e agli eventi nicolaiani. La fruizione dell’evento avverrà esclusivamente a mezzo diretta TV e in modalità live streaming. Le performance artistiche dovranno avere la durata di almeno 90 minuti (nell’arco temporale compreso tra le ore 19 e le 24) e si svolgeranno nello spazio di largo Abate Elia antistante la Basilica di San Nicola. "Il rapporto di identificazione tra San Nicola e la città di Bari è profondo e radicato, tanto che l’appuntamento con le celebrazioni di maggio rappresenta senz'altro l’evento più atteso dell’anno» commenta l’assessora comunale alla Cultura, Ines Pierucci. «Dopo la sospensione dello scorso anno dovuta al lockdown - aggiunge - anche in questo 2021 la nostra città, a causa della pandemia, non potrà ritrovarsi per condividere le emozioni delle giornate del 7, 8 e 9 maggio, ma abbiamo comunque immaginato di realizzare uno spettacolo dedicato al nostro patrono che possa farci sentire uniti nel nome dei valori nicolaiani, rappresentando al contempo una speranza per la fine di questa emergenza che da un anno tiene prigioniero il mondo intero».