Covid 19 a Bari, Decaro annuncia restrizioni: «Come abbiamo fatto Natale faremo Pasqua»

BARI - «La cabina di regia ancora non ce lo ha detto ma immagino, è una mia supposizione, che in analogia con quello che è accaduto nel periodo natalizio, è probabile che nel periodo di Pasqua potrebbe esserci qualche stretta». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro (Pd), intervenendo a «Un giorno da pecora» su Rai Radio 1. La possibile stretta di cui parla Decaro, relativa alle restrizioni anti-Covid, servirebbe a «evitare che durante le feste qualcuno si possa spostare e aumentare i contagi, in un momento in cui la variante inglese si sta diffondendo molto velocemente». «I dati sono negativi in tutta Italia - ha aggiunto Decaro - , si va sicuramente verso l’arancione e qualche regione è già diventata rossa».

IL GRAZIE A MATTARELLA - 'Quando sarà il mio turnò aveva detto. E così è stato. Grazie Presidente Mattarella. Lei ancora una una volta ci insegna cosa vuole dire rappresentare le istituzioni». Lo scrive su facebook il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, allegando al post la foto della vaccinazione somministrata oggi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.