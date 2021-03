Noicattaro, oltre 400 chili di hashish tra aglio e cipolle spagnole: in manette coniugi albanesi

Oltre 4 quintali di hashish, per un valore di circa 2 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Polizia in un ox a Noicattaro in uso a una coppia di coniugi albanesi, entrambi arrestati (l'uomo in carcere, la donna è ai domiciliari).

La droga è stata scoperta dagli investigatori della squadra mobile in un locale all'interno del quale erano stoccate decine di cassette da frutta contrassegnate da una etichetta di una ditta spagnola, contenenti aglio e cipolla. Un controllo accurato ha infatti consentito il rinvenimento di 399 pacchi di hashish – confezionati con precisione industriale secondo la Polizia scientifica - per un peso complessivo di 400 chili.

La scoperta del nascondiglio è stato frutto di una indagine che ha visto i due coniugi al centro di una indagine su stoccaggio e smistamento di quantitativi di droga. Quando, infatti, i poliziotti hanno bussato alla porta dei due, la donna ha cercato di nascondere un mazzo di chiavi che - una volta recuperate - si sono rivelate essere del box deposito della droga.

I due, quindi, sono stati arrestati: lui, il 40enne Flamur GJINI, è finito in carcere mentre la moglie, Teuta GJINI, 30 anni, è stata posta agi domiciliari.