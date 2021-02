Bari, prete positivo al Covid: sanificata chiesa a Fesca e benedice la comunità su Fb

Nel tardo pomeriggio di mercoledì ho verificato l’insorgere di alcuni sintomi lievi, riconducibili all’infezione da Sars-Cov2. Su consiglio medico, nella giornata di ieri mi sono sottoposto nuovamente a tampone molecolare e antigenico. Entrambi hanno dato esito positivo. Inizio questo percorso con fiducia, sentendomi in comunione con tutte le persone che stanno vivendo questa prova, offrendo la mia preghiera per tutti loro e per coloro che in diversi modi se ne prendono cura».

Ad annunciare la sua positività al Covid è don Alessandro della parrocchia Gesù di Nazareth, nel rione Fesca di Bari. «Vi confermo - scrive su facebook - anche che stamattina la nostra tenda parrocchiale e i locali sono stati sanificati da una ditta specializzata. In attesa di poterci reincontrare, secondo quanto è nella volontà di Dio, vi saluto fraternamente ed invoco per tutti voi, per le vostre famiglie, per gli ammalati, per i bambini e i ragazzi, la benedizione del Signore e l’intercessione della Beata Vergine Maria Odegitria, che ci prepariamo a festeggiare nel primo martedì di marzo».