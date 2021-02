Terlizzi, chiede a commerciante di spostare l'auto e viene pestato: poliziotto finisce in ospedale

BARI - Seconda aggressione nel giro di 24 ore in provincia di Bari ai danni di un agente: il sovrintendente capo della Polizia Locale di Terlizzi, Gino De Chirico, è stato malmenato da un commerciante nelle vicinanze di viale delle Mimose, non lontano dall'area del mercato settimanale della città.

Secondo quanto si apprende, l'agente, in servizio con una collega, sarebbe intervenuto nei confronti del titolare di un esercizio commerciale per intimargli lo spostamento di un'auto, fermo in modo irregolare sulla strada, che in quel frangente bloccava il traffico. Ma mentre scriveva il verbale della multa, l'agente sarebbe stato brutalmente aggredito. Immediatamente soccorso, è stato portato all'ospedale a Molfetta.

«È un episodio brutto e inaccettabile» commenta sui social il sindaco Ninni Gemmato. «Il lavoro e l’esercizio di un’attività commerciale - aggiunge il primo cittadino - non possono mai prescindere dalla legalità e dal rispetto verso il lavoro delle forze dell’ordine. Esprimo la mia piena solidarietà al Sovrintendente capo della Polizia Locale Gino De Chirico e gli auguro una pronta guarigione».