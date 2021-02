Bari, in giro senza mascherina: picchia vigilessa per la multa

BARI - Aggressione in via Quintino Sella a Bari: una vigilessa è stata brutalmente picchiata per aver sanzionato una ragazza senza mascherina. Secondo quanto si apprende la ragazza avrebbe dato in escandescenze contro l'agente che, secondo le norme anti covid 19, le ha intimato di indossare la mascherina. Dopo il rifiuto della giovane la vigilessa ha iniziato a farle la multa: così è innescata l'aggressione. La polizia indaga sulla dinamica dell'accaduto.