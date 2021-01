Crac del deposito franco al porto di Bari, indagato anche Cassano

Per dieci anni ha gestito nel porto di Bari un deposito franco doganale da cui venivano effettuate anche forniture alle missioni Nato nel Mediterraneo. La Work System è fallita nel novembre 2016 lasciando dietro di sé un buco da 8 milioni di euro di imposte non pagate, e per la Procura di Bari si tratterebbe di una bancarotta fraudolenta: è questa l’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini che il pm Giuseppe Dentamaro ha fatto notificare nei giorni scorsi a cinque persone. Tra loro c’è anche Massimo Cassano, che della Work System è stato amministratore unico dal 2002 al 2008, dunque molto prima della nomina a sottosegretario al Lavoro e dell’attuale incarico di direttore generale dell’Arpal (l’agenzia per il lavoro della Regione Puglia).

