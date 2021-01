Monopoli, abbandona 2 cuccioli vicino al cimitero e scappa: salvati dalla Polizia Locale

Ieri pomeriggio la Polizia Locale di Monopoli (Ba), dopo una segnalazione telefonica, è intervenuta nei pressi del cimitero, dove un uomo aveva depositato un cartone e poi era fuggito via a bordo di un veicolo. Nella scatola c'erano due cuccioli meticci, incrocio con un pastore maremmano, di circa un mese di vita, infreddoliti e impauriti. I due cagnolini sono stati prontamente ricoverati nello studio veterinario convenzionato col Comune. Stanno bene e sono in corso indagini per risalire all'identità di chi ha avuto il coraggio di abbandonarli, un reato punito dal codice penale con l’arresto fino ad un anno e l'ammenda da 1000 a 10 mila euro.