Conversano, tira addosso alla compagna un paio di grosse forbici e nasconde droga: arrestato 45enne

I carabinieri di Conversano (Ba) hanno arrestato un 45enne, pregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti contro conviventi e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La scorsa mattina, al culmine dell’ennesima lite, l’uomo aveva aggredito la propria compagna, all’interno della loro abitazione, scagliandole contro un paio di grosse forbici da sarto. La donna, che per fortuna non ha riportato gravi lesioni, è stata medicata dal personale del 118, intervenuto sul posto, che ha allertato i Carabinieri, i quali hanno rintracciato il 45enne, mentre a bordo della propria auto si stava allontanando da casa. Tra l'altro i militari nel corso della perquisizione hanno trovato nascosti sotto un mobile del locale lavanderia dell’abitazione 30 grammi di marijuana, alcuni bilancini di precisione e il materiale che l’uomo utilizzava per confezionare le singole dosi da spacciare. È stato condotto in carcere.