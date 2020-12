A Bari la Vigilia sarà blindata: arriva l'ordinanza «anti aperitivi»

BARI - A Bari la Vigilia di Natale sarà più restrittiva di quanto previsto dal Governo. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto oggi in Prefettura ha condiviso la necessità di tenere in vita l'ordinanza del sindaco Antonio Decaro, cosiddetta "anti-aperitivo» (a Bari appuntamento tradizionale della Vigilia), che ha norme più restrittive delle limitazioni anti-Covid del successivo decreto legge che istituisce la 'zona rossà in tutta Italia per le giornate festive e prefestive. E' confermata quindi la chiusura delle attività commerciali, tranne negozi di abbigliamento intimo, abbigliamento e giocattoli per bambini, librerie, profumerie, negozi di elettronica e dispositivi tecnologici, che potranno restare aperti fino alle 13. Tale limitazione oraria non riguarderà farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccai ed edicole. Per quanto riguarda le attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), chiuse per decreto legge, sarà garantito per tutta la giornata il servizio a domicilio, mentre l’asporto di bevante, consentito nelle zone rosse, a Bari sarà vietato dopo le 11.