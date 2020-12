Molfetta, rifiuta di indossare mascherina e aggredisce vigili: 20enne denunciato

MOLFETTA - Alla richiesta degli agenti della Polizia locale di indossare la mascherina, si sarebbe rifiutato di farlo, dandosi alla fuga. E’ accaduto questa mattina nel centro di Molfetta. Protagonista un pregiudicato 20enne che, mentre passeggiava con un amico senza mascherina in piazza Vittorio Emanuele, è stato fermato dagli agenti che lo invitavano ad indossare il dispositivo di protezione individuale.

Il giovane si sarebbe rifiutato di farlo, negando anche di fornire le proprie generalità, aggredendo, insultando e minacciando gli agenti per poi tentare di fuggire. E’ stato bloccato dopo un breve inseguimento e, oltre alla sanzione per violazione delle norme anti-Covid, è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.