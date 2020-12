Covid 19 a Polignano, Giustina muore a 39 anni: si sarebbe contagiata nella scuola dove lavorava

BARI - Il Coronavirus miete un'altra vittima a Polignano. A soli 39 anni, a causa delle complicazioni dell'infezione che l'aveva colpita nei giorni scorsi, si è spenta Giustina Brigido, mamma di un bimbo di 2 anni. Lavorava come collaboratrice in una scuola dell’infanzia di Polignano a Mare, dove, secondo le autorità, è possibile che sia avvenuto il contagio. Una vera e propria tragedia, come ha sottolineato anche il sindaco del famoso paese a pochi passi da Bari.

«La zona gialla è forse troppo ottimistica, agiamo come se fossimo in zona rossa e non lasciamo nulla al caso». Lo scrive su facebook il sindaco di Polignano a Mare e presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, esprimendo cordoglio per la morte di una giovane concittadina a causa del Covid.

La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca... Pubblicato da Domenico Vitto su Lunedì 7 dicembre 2020

«La morte - scrive - è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento. Polignano oggi ha perso un fiore, una donna che aveva contratto il Covid-19 sul lavoro e che ha lottato per settimane. Questo virus è una forbice subdola che recide senza guardare la carta d’identità. A Giustina, ovunque sia, va il pensiero più dolce che si possa fare. Ai suoi cari l’abbraccio dell’intera comunità»